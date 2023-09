Chenie Tagaod, FEU Lady Tams sisipain ang UPHSD

Mga laro ngayon

(Paco Arena-Manila)

Best-of-3 semifinals (Women)

2 pm – FEU vs UPHSD

4 pm – ADMU vs DLSU (Men)

Sasandalan ng Far Eastern University Lady Tamaraws ang momentum at si Chenie Tagaod pagharap kontra University of Perpetual Help System DALTA sa 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge semis winner-take-all Game 3 ngayon sa Paco Arena sa Manila.

Humirit ng do-or-die ang Lady Tamaraws nang kumayod siya ng 25 points sa pagbulilyaso sa Lady Altas sa Game 2 nitong Biyernes sa four-set win sa paliga ng Sports Vision na mga suportado ng Bola.TV, Beyond Active Wear at Mikasa

Naging pangresbak ang panalong iyon sa sorpresa sa kanila ng UPHSD sa opener. Pumalag din sina Kiesha Dazzie Bedonia na may 16 markers, Mitszi Panangin na naka-15 at umiskor ng 11 na si Faida Bakanke sa Game 2.

Kailangang may umagapay naman kay Mary Rhose Dapol na naka-15 puntos sa huling sabak sa alas-12:00 ng tanghali kung gustong masorpresa ang Morayta-based squad na winalis nila sa Game 1.

Ang papalarin sa FEU-UPHSD ang babangga sa College of Saint Benilde sa race-to-two finals. (Elech Dawa)