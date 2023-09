Charm Campaign, Flattering You haharurot sa Metro Turf

RARAMPA sa pista sina Charm Campaign at Flattering You pag-arangkada ng 2023 Philracom ‘Sampaguita Stakes Race’ na pakakawalan ngayon (Linggo) sa Metro Manila Turf Club Inc. Sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Nakalaan ang P2M na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, makikipagtagisan din sina Cam From Behind, Dambana, Enigma Uno at La Liga Filipina.

Sasakyan nina former Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patty Dilema at Jomer Estorque sina Charm Campaign at Flattering You ayon sa pagkakasunod sa distansyang 2,000 meter race.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P1.2M, sa segunda ay P450,000, sa terseya ayP250K at sa pang-apat ay P100K.

Kukubra pa ang breeder ng winning horse ng P100K, P60K sa ikalawa at P40K sa ikatlo

Maglalarga rin ang MMTCI ng balanseng regular races para mas mapasaya ang mga kareristang maglilibang.

(Elech Dawa)