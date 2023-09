Bato sa divorce bill: Under de saya ako

Wala pang posisyon si Senador Ronald “Bato” dela Rosa kung susuportahan ang panukalang batas para sa legalisasyon ng diborsyo sa bansa.

Marami raw kasi siyang ikinokonsidera tulad ng pagiging “under de saya”, sagradong Katoliko at mahal ang mga anak.

“Ngayon pinag-aaralan ko, hindi pa ako basta-basta magbigay ng aking opinyon tungkol diyan,” wika ni Dela Rosa sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Sabihin ko lang sa iyo, ako’y under de saya, ako’y isang devout Catholic at ako po ay naniniwala na ang pamilya ay napakaimportante as a basic institution of our society,” paliwanag pa ng senador.

Noong Setyembre 19, inaprubahan ng Senate committee on women, children, family relation, and gender equality ang consolidated bill sa absolute divorce sa bansa.

Nakapaloob ito sa Senate Bill No. 2443 na ini­akda nina Senador Risa Hontiveros, Raffy Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano at Imee Marcos.