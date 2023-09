Atasha trending pagpasok sa show ng TVJ!

Ipinakilala na sa ‘E.A.T.’ si Atasha Muhlach bilang host!

Na-surprise ang lahat ng Legit Dabarkads nang ipakilala ni Ellen from Hollywood at ng family nito na sina Mommy Jowsie, Papa Ethan, Lola Belen, at Nanny Nina ang kanilang youngest family member. Sila ‘yung characters na kasama sa segment na ‘Gimme 5: Laro ng Mga Henyo’ na napapanood lang sa screen.

Shookt ang viewers sa studio and live streaming nang lumabas on stage ang dalagang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez, siya pala ang younger sister kunwari ni Ellen from Hollywood. Kaloka! Akala nila character lang din sa screen ang ipakikilalang youngest family member, pero totoong tao pala at napakaganda.

Magaling sumayaw ang kambal ni Andres Muhlach, huh! At inulan agad ito ng papuri sa live streaming ng show sa Facebook at YouTube.

Nakaka-good vibes daw ang ganda ni Atasha! Marami ring nagkomento na pinaghalong Maja Salvador at Kristine Hermosa ang byuti nito.

Trending si Atasha sa social media !

Kita sa mukha ng dalaga ang kasiyahan sa kanyang unang appearance sa favorite noontime show niya. Bago matapos ang segment ay pinasalamatan din ni Atasha ang totoo niyang pamilya na sina Aga, Charlene, at Andres.

Hiling ng legit Dabarkads fans na sana ay sumama na rin si Andres Muhlach sa kanyang twin sister sa ‘E.A.T.’ para mas bongga!

Puwedeng pantapat ng Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon noontime show sa kambal na sina Mavy at Cassy Legaspi ng ‘Eat Bulaga’ Kapuso noontime show ang kambal na anak nina Aga, Charlene.

Ang bongga ng TVJ at TV5, huh!

(Ogie Narvaez Rodriguez)