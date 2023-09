Arci panay judge sa iba’t ibang Miss Universe pageant

Kahit walang beauty queen title talbog ang mga Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray kay Arci Muñoz.

In demand si Arci sa mga organizer ng iba’t ibang local Miss Universe abroad.

Mula kasi sa isang bansa ay tumatalon si Arci sa isa pang bansa para dumalo sa pageant.

Kamakailan lang ay isa siya sa nag-judge sa Miss Universe Bahrain. At nitong nakaraang mga araw ay nasa Egypt naman si Arci para sa Miss Universe Egypt.

Ibinalita ni Arci sa kanyang Instagram ang pagdalo niya sa MU Egypt kamakailan. Nakasuot siya ng gown na gawa ng Pinoy designer na si Ehrran Montoyo.

Sey ni Arci, “After 3 years of drought. #missuniverseegypt is back! We went to the heart of Cairo to crown a new queen who will represent her country for the #missuniverse2023 in #elsalvador thank you so much for having me. I had an amazing time.”

Habang abala si Pia sa Milan Fashion Week bilang expectator, at si Catriona naman sa pamamasyal nito sa Italy, palipat-lipat naman si Arci sa Middle East para dumalo sa mga local Miss Universe pageants.

Oh di ba? Hindi man natupad ang pangarap ng aktres na makasali sa beauty contest, VIP naman ang eksena niya sa MU Bahrain at Egypt.

Bongga!

(Rey Pumaloy)