4 na pambato ni Tim Cone may apag-asa pa sa Asiad

AYAW pang isuko ni Tim Cone ang apat sa original 12 ng Gilas Pilipinas na binalak niyang bitbitin sa Hangzhou Asian Games.

Wala ang mga pangalan nina Calvin Abueva, Terrence Romeo, Mo Tautuaa at Jason Perkins sa pangalawang listahan na naglalaman ng 37 pagpipilian na isinumite sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee.

May pag-asa pa bang masama ang apat?

“They’re breathing, that’s about all we can say,” tanging nasabi ng national men’s basketball coach pagkatapos ng tuneup game ng Gilas kontra Korean club Changwon LG Sakers nitong Biyernes. “We’re not jumping around and being happy, but they’re still breathing.”

Inapela pa rin ng Samahang Basketbol ng Pilipinas na maisama ang pangalan ng apat. Hindi nawawalan ng pag-asa si Cone, pero lumiliit na ang oras.

Inaasahang ngayong araw, Sept. 24 – parehong araw na bibiyahe pa-Hangzhou ang squad – ang labas din ng HAGOC sa desisyon.

Bilang contingency measure ay hinugot sa 37-man list sina CJ Perez, Chris Ross, Kevin Alas at Arvin Tolentino. Kinuha na rin si Marcio Lassiter palit kay RR Pogoy na may medical issues pa.

Mahalaga kay Cone, kumpleto ang kanyang 12 at palaban pa rin kahit tatlong araw lang nag-ensayo ang mga dinagdag. Makakasama nila sina Justin Brownlee, Ange Kouame, June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Scottie Pippen, Chris Newsome, Calvin Oftana.

(Vladi Eduarte)