2 LPA naispatan sa Quezon, Zambales

Asahan ang maulang weekend epekto ng dalawang low-pressure areas (LPAs) na namataan sa Luzon at hanging habagat, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Ayon sa Pagasa, maliit ang tiyansa na maging bagyo ang dalawang LPA, ang isa ay namataan sa layong 85 km ng Infanta, Quezon habang ang isa ay may layong 125 km sa Iba, Zambales.

Apektado ng dalawang nabanggit na weather system ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao.

“Will bring cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Metro Manila, the rest of Luzon, the Visayas, and Zamboanga Peninsula,” ayon sa Pagasa.

Sinabi ng Pagasa na ang pag-uulan at makakatulong para mawala ang smog sa Metro Manila. (Tina Mendoza)