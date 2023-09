2 holdaper,nadakma ng MPD Bikers

Swak sa kulungan ang dalawang humoldap sa isang security guard matapos makahingi ng tulong sa mga bikers ng Manila Police District (MPD) kahapon sa Quezon bridge, rgy 384 Quezon Blvd, Quiapo, Maynila.

Kapwa nakadetine sa MPD-Police Station 14 ang mga na sina Jessie Delima y Padual, 18, ng Quiapo, Manila; at Alfredo Manimon, 29, taga-Binondo Maynila.

Sa reklamo ng biktimang si Rizaldy Sesma, 40, security guard sa PITX at taga-Navotas City, naglalakad umano siya alas-8:00 ng umaga sa nabanggit na lugar nang lapitan ng mga suspek.

Nanghingi umano ng barya ang mga suspek pero hindi niya binigyan at dito na naglabas ng patalim si Delima na nagdeklara ng holdap habang kinuha naman ni Manimon ang kanyang sling bag na naglalaman ng IPhone 6, coin purse na may laman P3K, airpod at personal na gamit.

Tiyempong nagpapatrulya sa lugar ang MPD bikers na pinangungunahan ni P Cpl. Alex Bolante at nakahingi ng tulong ang biktima kaya nadakip ang mga suspek sa palengke at nabawi ang sling bag ng biktima. (Juliet de Loza-Cudia)