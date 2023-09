Xyriel mala-Angelica, Rufa Mae ang awra

Agaw-atensiyon talaga si Xyriel Manabat, ha!

Katunayan, achieve na achieve niya ang pagkakuwela, kakikayan sa serye nila ni Andrea Brillantes.

Paano ba naman eh, nakakaaliw talaga ang eksena niya bilang ‘babaeng baccla’ na si Roxy, lalo na sa isang eksena niya na nag-live selling siya ng mga damit.

Aba eh todo awra si Xyriel sa kanyang pag-live selling kuno habang naka-tube top with matching hataw! Pansin nga ng iba eh mala-Angelica Panganiban/Ruffa Mae Quinto ang datingan ni Xyriel sa ‘Senior High’ kaya naman ayaw magpahuli ng mga manonood sa kanyang mga susunod na paandar.

Pero siyempre, hangang-hanga rin ang mga netizen sa kahusayan ni Xyriel, mapa-seryoso man ang role at mataray na tulad sa ‘Dirty Linen’, o kaya naman ay pak na pak ang personality!

Sey nga ng mga faney:

“Hahahaha bagay na bagay talaga ‘yung pakikay na role sa kanya.”

“She’s the next big thing in her generation welcome back madam! Ikaw lang ‘yan wala kang katulad talaga. Ibang-Iba ka, solid ang acting, effortless ka madam promise.”

“From Agua Bendita to Aquo Baclita!”

Wish naman ng ibang faney na sana ay magkaroon siya ng project with Angelica at puwedeng kasama rin si Maris Racal, na parehas ding kilala sa kanilang ‘accla-accla’ school of acting. Sure nga raw na riot ‘yon at talagang lalagapak ang audience sa katatawa!

Anyway, aside sa kanyang pa-kikay role sa ‘Senior High’, kilig na kilig din ang fans sa tambalan nila ni Zaijian Jaranilla.

Sa same na eksena, eh kilig ang mga manonood sa pagbanat ni Zaijian nang mapa-“You are mine” siya sa live selling ni Xyriel.

Ibang klase kasi ang chemistry ng dalawa kaya hindi nila pinalalampas ang mga pakilig nila sa serye.

Talbog, di ba? Mula sa pagiging mga promising child star, heto at malayo na rin ang narating nilang dalawa. Sila na nga ang mga next big star ng showbiz.

“The future is bright for both Xy and Zy. Ito ang mga next big stars ng Ignacia. I believe in them, I am claiming it!” tweet ng mga fan.

Well…

(Dondon Sermino)