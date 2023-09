UAAP Season 86! Nic Cabanero, UST rerebanse

KULELAT sa nagdaang season, aahon ang 18-time champs UST Growling Tigers sa pagbabalik ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament simula Setyembre 30 sa MOA Arena sa Pasay City.

Aasahan ng UST si third-year player Nic Cabanero na sisimulan ang kampanya kontra season-host UE Red Warriors sa opening game.

Kumamada ang 6-foot-2 ng career-best 33 puntos sa nag-iisang panalo ng Growling Tigers noong nagdaang season kontra Adamson University Soaring Falcons.

“Yung leadership dapat hindi ako mag-stop to motivate my teammates,” pahayag ni Cabanero sa UAAP Varsity Channel, na susubukang pagbidahan ang koponan kontra sa Red Warriors sa opening game sa alas-2 ng hapon.

Susundan ito bakbakan ng defending champions Ateneo Blue Eagles kontra National University Bulldogs sa alas-4.

“Being the co-captain din, kailangan magtulungan kami ni Paul (Manalang) para one-page kami. Binibigyan kasi kami ng bawat role which is iyung role ko ngayon, iyung role that I have since noong first year,” dagdag ni Cabanero na kumamada ng 17.62 puntos kada laro sa pagtatapos ng eliminasyon upang tanghaling scoring leader ng 85th season.

Aasa rin ang UST kina Adama Faye, Christian Manaytay, Royce Mantua at mga rookie na sina SJ Moore at Mark Llemit na mamanduhan ni 2006 UAAP champion coach Alfredo “Pido” Jarencio.

“There’s a pressure on me pero I’m excited naman, I’m willing to accept that role,” saad ni Cabanero. “Saka iyung season namin last year na from eighth place, hindi na namin mina-mind iyun and it’s better to move forward [and] be ready for this upcoming season.”

