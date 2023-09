Tyler Stone kakamada para sa San Miguel Beer

ISA pang Stone ang kinuha ng San Miguel Beer bilang import sa season-opening PBA Commissioner’s Cup.

Noong 2019 pa huling naghari sa conference ang SMB nang si Chris McCollough ang import, tinalo si Terrence Jones at TNT 4-2.

Para sa Season 48, si Tyler Stone naman ang hinugot ng Beermen.

Nakalistang 6-foot-8 si Stone, dumating Biyernes ng gabi.

Sa edad 32, naglakbay na sa paglalaro ang big man na produkto ng Missouri at Southeast Missouri State.

Nakapaglaro na siya sa Turkey, Greece, Russia, Italy, Israel, Puerto Rico, France, Japan at pinakahuli sa Romania.

Para sa Rapid Bucuresti sa Romania, itinanghal si Stone bilang Import Player of the Year (2023), All-Romanian League Player of the Year at Forward of the Year.

Sina Diamond Stone (1-2) at Devon Scott (9-6) ang nagsalitang imports ng Beermen sa huling edisyon ng torneo.

Sa likod ni Scott, nakarating hanggang semis bago sinipa ng guest team Bay Area 3-1.

(Vladi Eduarte)