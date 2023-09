Taal smog tumindi, mga klase sinuspinde

UMAKYAT na sa 11 bayan sa Batangas ang zero visibility habang sinuspinde naman ang mga klase sa nasabing lalawigan gayundin sa Cavite, Laguna at Metro Manila dahil sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) chief Dr. Amor Calayan, nadagdag sa mga naapektuhan ng volcanic smog ang Tuy, Balayan, Lian at Nasugbu.

Unang dumanas ng zero vissibiity dahil sa tuminding smog ang mga bayan ng Balete, Mataasnakahoy, Laurel, Talisay, Agoncillo at Malvar.

Kaya naman inabisuhan ang mga residente rito lalo ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, punasan ang mga helmet at mirror shield para iwas-aksidente.

Pinaalalahanan din ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng N95 mask.

Dahil sa volcanic smog, sinuspinde na ang pasok sa ilang korte sa Batangas kabilang ang Taal, Batangas Regional Trial Court Branch 86, Taal-San Nicolas, Batangas 7th Municipal Circuit Trial Courts (MCTC), Alitagtag-Sta. Teresita, Batangas 3rd MCTC, at lahat ng korte sa Trece Martires City, General Trias City at Tanza, Cavite.

Sinuspinde rin ang mga klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong eskuwelahan sa National Capital Region (NCR), Batangas, Laguna at Cavite dahil sa smog formation.

Samantala, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), hindi pa nila masabi kung hanggang kailan tatagal ang volcanic smog dahil patuloy pa ang ibinubugang sulfur dioxide ng bulkan.

Ang labis na pagkalantad dito ay maaari anilang magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract.

Samantala, hinirit ni Calayan sa mga school authority sa Batangas na gawin munang online ang klase ng mga mag-aaral kasunod ng ulat na 45 estudyante sa Tuy ang isinugod sa ospital noong Huwebes matapos dumaing ng hirap sa paghinga, pagkahilo, pangangati ng lalamunan at balat dahil sa volcanic smog.

Lubhang delikado ani­ya ito para sa mga sakit sa puso, baga, asthma, mga matatanda, buntis at mga bata.

Samantala, sa kabila ng ibinugang smog, hindi itataas ng Phivolcs ang alert level sa bulkan.

Ayon kay Phivolcs Director Teresito ‘Toto’ Bacolcol ang smog ay sulphur dioxide (SO2) emission at lumalabas ito dahil hindi nagkaroon ng gas emission nang sumabog ang bulkan noong 2020.

“The current scenario in the area should not be a cause for the residents to panic as the volcano remains at Alert Level 1.As long as the volcano continues to emit gas in that manner, we can experience vog in the area,” ani Bacolcol.

Aniya pa, hindi sapat na basehan ang smog para itaas ang alerto sa bulkan.

Ang vog ay fine droplets na nagtataglay ng volcanic gas na acidic, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract.

Sa nakalipas na 24 oras, nagpakawala ito ng usok na abot sa taas na 2,400 metro, bumuga ng 4,569 tonelada ng sulfur dioxide at nagtala ng limang pagyanig. (Tina Mendoza/Natalia Aquino/Juliet de ­Loza-Cudia/Gene Adsuara/Natalia Antonio/Ritz Dominguez/Vick Aquino)