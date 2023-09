Sue ibabandera si Mayor Javi Janella mapangahas, nakapag-iinit ang outfit sa ABS-CBN Ball

Abang-abang na ang mga faney sa mga artistang dadalo sa ABS-CBN Ball. At yes, kahit si Sue Ramirez ay excited na rin na makasama ang jowa niyang si Mayor Javi Benitez.

“May date ako sa ball. Ang saya-saya ko first time ko maging date si Javi. Parehas pa kami ng designer para matchy-matchy ang outfit namin,” sabi ni Sue.

Siyempre, excited din siyang makasama, maka-chikahan muli ang mga kaibigan.

Anyway, isa pang super excited ay si Sofia Andres, na bagay nga raw ang tema na ‘Forever Grateful’.

Gusto nga kasi niyang magpasalamat sa mga boss ng ABS-CBN sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na muling umarte sa ‘The Iron Heart’.

“I’m there to show some love and positive vibe to the people na itinuturing kong Kapamilya. Kasi I’m so blessed to be part of something like that. I’m a mom now but I’m still here. After all the struggles, I’m here and they want me to be present,” sabi pa niya.

Samantala, dapat din daw abangan si Janella Salvador, na may bago raw look para sa ball.

Chika niya, medyo edgy at sultry raw ang kanyang susuotin, na malayo sa kanyang mga mala-princess outfit dati.

Well, marami na nga ang nakakapansin na mas experimental na si Janella sa sarili niya ngayon, ha! Hindi na nga siya ‘yung feeling safe palagi.

So, abangan ang mapangahas, nakapang-iinit na dating ni Janella sa ABS-CBN Ball. I’m sure, maraming boys ang magugulat.

(Dondon Sermino)