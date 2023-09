RR proud sa abs ng 47-year old dyowa

Sobrang proud ni RR Enriquez sa dyowang basketbolistang si Jayjay Helterbrand ng Imus SV Squad Team.

Humamig ng aliw at inggit mula sa mga netizen ang video posting ni RR sa kanyang Instagram kung saan tinawag niya ang cager para ibigay sa kanya ang juice. Lumapit naman si Jayjay habang kinukunan siya.

Pinag-tripan ni RR ang kanyang dyowa para ipakita ang pananatili ng ka-machuhan nito sa edad na 47.

Sa shot ay makikitang topless na lumapit sa kanya ang basketbolista na nagpapakita ng abs at pormado pa rin nitong katawan at mga braso.

Ani RR, “47 years old pero lumalaban. Ayaw mo ako magpakita ng body ha puwes BODY mo na ipapakita natin from now on.”

Maririnig din sa video na pinipilit ni RR ang boyfriend na tumigil sandali para mababad ang katawan nito sa kamera.

“Teka, teka! Pakita natin abs mo! Dali! Ayaw mong pakita ko abs ko, abs mo na lang ipapakita. Since ayaw mong pakita ko katawan ko, katawan mo na lang papakita ko. At the age of 47 lumalaban ng abs.”

Saglit na tumigil si Jayjay at tumalikod na agad na hindi pinapansin si RR.

“Hmp, shy type naman nito,” sambit pa ng dating TV host.

Sa hashtags na ##YummyDaddy, MayAsimPaSiLolo, #SeriouslyHe’sHot at #Yummy, pinagnanasaan pa rin ni RR ang kasintahan.

Nanggigil din ang mga netizen kay Jayjay, pero ipinagdiinan ni RR na, “Pwedeng I share pero di pwedeng tikman,” ng iba ang kanyang boylet.

https://www.instagram.com/reel/CxZ5-FGhckE/?hl=en

(Rey Pumaloy)