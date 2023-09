Pang-aabuso sa loob ng Kulto sa Socorro

Nakakapanlumo ang aming ibinunyag na iligal na aktibidad sa sinasabing kulto sa Surigao Del Norte. Kinilala ang grupo bilang Socorro Bayanihan Services, Inc. (SBSI) at kilala rin ngayon bilang Omega de Salonera. Ang lider o tinatawag nilang Mesiyas ay isang Jey Rence Quilario na tinatawag din na Senior Agila.

Ayon sa mga kwento ng nakaligtas ay may mga kaso ng panggagahasa, pang-aabusong sekswal, forced labor at child marriage sa mga menor de edad.

Ang organisasyon ay mayroon na ngayong 3,650 miyembro, kabilang ang 1,587 mga bata. Nakabase sila sa isang liblib at highly-secured na bahagi ng isang bundok na kilala bilang Sitio Kapihan sa munisipalidad ng Socorro.

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, at bilang isang ina, hinihiling ko na huwag hayaang magpatuloy ang kahalimawan na ito. Kaya kasabay ng pagbubunyag natin sa kulto, ay naghain din ako ng resolusyon para imbestigahan ang grupo.

Ayon sa testimonya mismo ng mga kabataang nakaligtas, si Senior Agila ang nagsasagawa ng sekswal na pang-aabuso at karahasan sa mga menor de edad. Kabilang dito ang pag-uutos sa mga bata na sumiping sa kanya, pagpapakasal ng mga batang babae sa matatandang lalaki, at pagkukulong ng mga bata sa mga silid upang sila ay isali sa mga sekswal na aktibidad.

Noong Hulyo, walong bata ang tumakas sa kulto matapos paulit-ulit na pagsamantalahan at abusuhin. Makapangyarihan at may impluwensya ang kulto. Ginagawa nila ngayon ang lahat para makuha mula sa LGU at DSWD ang mga bata. Ang mga magulang ng mga bata, na bahagi pa rin ng kulto, ay hinihiling na maghain ng mga petisyon para sa habeas corpus, upang mabawi ang mga menor de edad mula sa lokal na pamahalaan.

Isang 28-anyos na dating miyembro na si alyas Karl, ang nagsabi sa aming tanggapan na siya ay dating bahagi ng Agila Squad na armadong grupo ng SBSI. Ibinahagi din niya na mayroong 107 sa kanila na bahagi ng hukbo ng kulto, kabilang ang mga menor de edad na 12 taong gulang pati na rin ang mga kababaihan.

Ang isa pang survivor na lumapit sa amin ay isang 13-anyos na babae na si alyas Maymay. Tumakas siya kasama ang kanyang mga magulang dahil gusto niyang makapag-aral at pumasok sa paaralan.

Ang mga kuwento nina Karl at Maymay ay ilan lamang sa mga testimonya na nagpapatunay sa mga mapang-abuso at mapagsamantalang gawain ng SBSI.

Nakakatakot ang kultong ito. Handa silang gumamit ng dahas para mapasunod ang mga tao sa kanilang komunidad. Libo-libong mga taga-Socorro ang nasa poder parin ng kulto, kaya sana maibunyag na natin ang buong katotohanan at mapanagot ang mga naghahari-harian. ###