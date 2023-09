Palaban sa mahadera… Sunshine binash na laos

Umalma ang freelance actress na si Sunshine Dizon sa isang netizen na tinawag siyang laos at kinumpara kay Pinky Amador na mas sikat na raw ngayon kaysa sa kanya.

“Mas sikat na si Pinky Amador, Sunshine Dizon. Bwahahahaha…. mas pinag-uusapan ang karakter (sa lahat ng platforms) ng una kesa sa huli…. Poor Shine, nalaos talaga s’ya nung nagtry s’ya sa Ignacia. Bwahahahaha,” sey ng nasabing netizen.

Halos magkatapat kasi ang mga afternoon teleseryeng kinabibilangan nina Sunshine, Pinky.

Si Pinky ay patok na patok ngayon bilang kontrabida sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’ habang nasa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ naman si Sunshine.

Mabenta kasi dati sa mga afternoon teleserye ng GMA-7 si Sunshine bago siya gumawa ng proyekto sa ABS-CBN.

Dahil maaga natapos sa taping at nabo-bore ay sinagot nga ni Sunshine ang nasabing netizen at sinabing hindi siya after fame.

“I’m happy for Tita Pinky. Why are you wasting your time on me? ’Di ba nga laos na ko sabi mo. Not everyone in this business is after fame dear, may taong tulad ko na wala ng gustong patunayan masaya na ako that I’m able to create beautiful characters and be part of beautiful stories,” reply niya.

Idinamay din ng nasabing netizen ang kasong estafa na nakasampa ngayon sa aktres kung saan pinost pa nito ang screenshot ng isang article tungkol sa nasabing isyu.

“Jusko madam, ’di ka lang pala nalaos, kung anu-anong kaso na rin pala ang nasasampa laban sa’yo? Napariwara ka yata simula lumipat ka? Why naman? Musta ang kaso?”

Reply naman ni Sunshine, “Be careful you don’t know the whole story baka madamay ka sa mga bagay na hindi mo gustuhin. Tsaka pakilala ka ng tama ’wag sumbrero lang para naman duwag pag ganyan.”

Grabe talaga ang ibang netizens kung maka-bash akala mo naman may ginawa sa kanilang masama ang bina-bash nila at hello, kanya-kanyang time lang ‘yan, hindi man sikat si Sunshine ngayon but she is still relevant at may mga producers na naniniwala pa rin sa kakayahan niya!

So magtigil ang mahaderang basher ni Sunshine dahil palaban din ang aktres, ‘noh?!

Bonggels!