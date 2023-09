NCR, Luzon mausok sa buga ng mga sasakyan – DOST

Walang kinalaman sa aktibidad ng Bulkang Taal ang smog na bumalot sa ilang bahagi ng National Capital Region (NCR) at mga probinsya sa Luzon, ayon sa tatlong ahensiya ng pamahalaan.

Ayon kay Department of Science and Technology (DOST) Secretary Renato Solidum, thermal inversion phenomenon ang sanhi ng smog sa Metro Manila at walang dapat na ikatakot na may kinalaman ito sa Bulkang Taal.

“Thermal inversion happens when the cold air remains on top of the atmosphere, causing the fog, smoke, and vehicle emissions to be suspended. `Yung temperatura, dapat `yung hangin, habang tumataas ang altitude doon sa kalawakan ay mas malamig, pero `yung malamig na hangin ngayon ay nasa ibabaw lamang,” paliwanag ni Solidum.

Aniya, ang smog sa NCR ay galing sa mga sasakyan.

Naging kapansin-pansin din umano na walang masyadong hangin at mayroong malamig na moist air kaya hindi napapadpad ang smog.

Halos ganito rin ang paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

“The smog is not related to Taal Volcano. The vog is drifting west-southwest of Taal Volcano, so it is not going toward Metro Manila,” paliwanag ng Phivolcs.

Sa panig ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ipinaliwanag nito na haze o smog na hindi galing sa Bulkang Taal ang siyang nakakaapekto sa NCR, Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) at ilang lugar sa Central Luzon.

“These floating minute particles in the air could be from smoke, pollutants, or volcanic aerosol,” ayon sa Pagasa.

Inaasahan ng Pagasa na agad din mawawala ang smog kapag uminit ang panahon subalit ngayong maulap ang kalawakan ay makapal ang haze. (Tina Mendoza/Natalia Antonio)