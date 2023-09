Mga utak ng NAIA sindikato hinubaran

Bistado na umano ang mga utak ng sindikatong sangkot sa mga insidente ng pagnanakaw sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Subalit hindi pa ibinunyag ni Office for Transportation Security (OTS) Administrator Ma.O Aplasca kung sino-sino ang mga nasa likod ng sindikato at kung ano ang kanilang katungkulan sa NAIA maliban sa pagsasabing natukoy na nila ang ilan sa mga ito.

Ibinunyag ito ni Aplasca nang matanong sa isang panayam ng ABS-CBN News “Headstart” kung may sindikato sa likod ng mga insidente ng pagnanakaw umano sa NAIA.

Ayon kay Aplasca, tinutumbok na ng kanilang imbestigasyon ang sindikato at sa ngayon ay nasa apat na insidente na ng umano’y pangongotong at pagnanakaw ang naitala nila sa NAIA.

Tiniyak naman nito na maaaring matapos ang kanilang pag-iimbestiga sa mga susunod na linggo at asahan aniya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga taong sangkot sa nakawan.

Sabi ni Aplasca, apat na screening officer na ang kanilang natukoy na sangkot sa pagnanakaw umano at kanila na itong iniimbestigahan.

Itinanggi naman umano ng babaeng screening officer ang alegasyon laban sa kanya sa kabila ng viral video kung saan nakita itong may isinubo umanong pera at kanyang nilunok. Nangyari umano ang insidente sa NAIA Terminal 1 noong Setyembre 8, 2023.

Subalit sinabi ni Aplasca na may ebidensiyang nakalap ang kanilang mga imbestigador na sapat upang kasuhan ang naturang screening officer at ang mga kasabwat nito.

“Based on our records this is the first incident that somebody swallowed a bill,” ayon pa kay Aplasca.