Mga faney hiling isabong kina Sharon, Vilma, Nora… Maricel palaban sa MMFF

Naluha, natawa at nagpalakpakan ang mga kaibigan sa media na nakasama naming nakaanood sa preview ng teaser, music video, at ilang mga eksena ng pelikulang ‘In His Mother’s Eyes’ nitong Huwebes ng gabi.

As expected, napakahusay ng lead stars na sina Maricel Soriano at Roderick Paulate bilang magkapatid sa pelikula. Nandoon pa rin talaga ‘yung kakaibang rapport ng dalawang award-winning icons na minahal ng moviegoing public noong 80s.

Pero ang revelation talaga sa movie na ito ay gumanap na special child ni Marya na si LA Santos na siya ring kumanta ng original theme song.

Kahit hindi pa katagalan sa pelikula, hindi matatawaran ang pinakitang akting ng singer-actor. Mahirap ang role niya rito, pero hindi siya nagpahuli kina Marya at Dick. Bongga ng scenes nilang tatlo na dapat abangan ng manonood.

May mabigat na eksena ang tatlong bida na na-perfect nila in just one take. Pero matapos makunan ang pivotal scene na iyon ay kinailangang isugod sa hospital ang young actor dahil masyado itong na-carried away sa eksena.

Ang ‘In His Mother’s Eyes ay produced ng 7K Entertainment mula sa panulat nina Gina Marissa-Tagasa at Gerry Gracio. Under the direction of FM Reyes na kilalang direktor ng ilang hit series ng ABS-CBN.

May clamor sa social media na sana raw ay mapasama sa official entries ng 2023 Metro Manila Film Festival ang pelikulang ito ng nag-iisang Diamond Star at isa sa apat na huling Movie Queens ng Philippine Showbiz.

Bongga nga ng wish ng mga faney, tutal may entry na si Sharon Cuneta, sana raw ay makapasok rin sa 2023 MMFF ang ‘In His Mother’s Eyes’ ni Marya, pati ang movies nina Nora Aunor (‘Pieta) at Vilma Santos (‘When I Met You in Tokyo’).

Sana nga at baka with these films sa MMFF ay tuluyan nang bumalik ang sigla ng pelikulang Pilipino.

‘Yun na!