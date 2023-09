Marcos palalakasin manufacturing sector

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang programa at proyekto ang nakahilera sa kanyang administrasyon upang palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang “global leader” sa matatag na manufacturing sector.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa inagurasyon ng isang pabrika ng Unilever sa Cavite nitong Biyernes, Setyembre 22.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na magtatakda sila ng mga “strategic” na inisyatiba upang hikayatin ang marami pang investor sa bansa.

Kabilang umano sa mga ginagawang hakbang ay ang pagkakaroon ng green lane para sa mga banyagang negosyante, pagpapalakas ng mga ecozone, at mga reporma sa polisiya ng pamahalaan tulad ng pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act, at Retail Trade Liberalization Act.

“We have many more initiatives and even more projects in the pipeline aimed at cementing the Philippines’s position as a leader in smart and sustainability-driven manufacturing in Southeast Asia and in the world,” wika pa ni Pangulong Marcos. (Prince Golez)