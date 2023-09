Marc nagpahiwatig ng balikan kay Kris?

Ang Instagram story nga ba ni Batangas Vice Governor Marc Leviste ay pagpapahiwatig na nagkabalikan na sila ni Kris Aquino?

Sa picture kasi na nasa IG story niya habang may hawak siyang bote ng beer at tila nakabalik na sa Batangas (parang nasa isang bukirin na kita rin ang mga bundok), ginamitan ‘yon ni Marc ng kantang ‘Never Let Her Slip Away’ na ang maririnig ngang lyrics ay, “Talked to my baby on the telephone… Long distance.

“I never would’ve guessed I could miss someone so bad…”

Marami nga ang kinilig sa post na ‘yon ni Marc.

Ang ibang nakausap namin ay nagsabing obvious na ang tinutukoy ni Marc sa post niyang ‘yon at ang kumpirmasyon na nagkabalikan na sila ni Kris.

Na baka hindi lang maderetso ni Marc ay dahil alam naman niyang ayaw ni Kris na nagpo-post siya?

Well, kagagaling nga lang ni Marc sa Orange County, California kung saan ay nakasama niya si Kris ng mga dalawang linggo.

Hindi naman itinatago nina Marc, Kris na dumalaw nga ang una sa tinaguriang Queen of All Media dahil nagpapakita naman ang Batangas vice governor sa mga bumibisita sa bahay na inuupahan ng nanay nina Josh, Bimby sa Orange County.

Feeling nga namin kundi lang sa trabaho niya bilang Batangas vice governor ay mag-i-stay pa ng mas matagal sa Orange County si Marc para masahan pa si Kris.

‘Yun na!

(Jun Lalin)