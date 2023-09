Liza umalma sa ‘negatibong’ komento sa pagiging content creator sa South Korea

Umalma ang Hollywood-based actress na si Liza Soberano sa article ng isang entertainment website.

Sa nasabi kasing article ay pinagtawanan daw kasi ng bashers si Liza at kinuwestiyon ang desisyon nito na mag-focus bilang content creator sa South Korea kaysa sa Hollywood dream nito.

Heto naman ang naging reply ni Liza sa nasabing article, “What type of journalism is this ________ (pangalan ng website) You guys are straight up shitting on a young woman’s dreams in the pursuit of clicks and comments. Don’t you guys have more important news to talk about??????”

Pahinga nga muna si Liza sa Hollywood dahil nga sa nagaganap na actor’s strike roon kaya nag-e-explore siya ng opportunity sa South Korea.

Para kasi kay Liza, ang South Korean entertainment industry ang next daw sa Hollywood kaya doon muna siya.

Kinuwestiyon din sa article ang pagbida ni Liza sa mga Korean culture at values sa kanyang online content habang dedma raw ito sa Pinoy culture and values.

Well baka naman sa mga future vlog niya at ay doon natin mapapanood ang tungkol sa hinahanap na

Pinoy culture and values.

Samantala, binura na ng nasabing entertainment website ang kanilang post sa X (dating Twitter) kung saan nag-reply si Liza pero hindi naman nila binura ang nasabing article.

Sa bagong article na nilabas ng nasabing entertainment website ay nakasaad doon na may dalawa silang articles tungkol sa pag-explore ni Liza sa South Korea pero mukhang ang ikalawang article lang ang nakarating sa aktres.

Pinakita rin daw nila sa nasabing article ang positibo at negatibong komento ng netizens.