Kim makasalanan na, sawa nang maging api-apihan

Bongga ang pagbubukas ng bagong serye na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM De Guzman, at Maricel Soriano dahil mapapanood na ito sa Prime Video simula October 5 (Huwebes).

Inanunsyo nga ng Dreamscape at Prime Video Philippines kasabay ang poster reveal nito na may caption na, “The promise of a lifetime will be broken by lies and betrayals. Is your heart ready to face the truth?”

Excited siyempre si Kim sa bagong imahe na ipapakita niya sa ‘Linlang’ lalo na at naging challenging ito para sa kanya.

“Isa ‘yon sa mga ‘di ko pa napupuntahang role at gusto ko rin ma-challenge when it comes to acting. Gusto ko wala ako sa comfort zone ko na rainbow and butterflies,” chika ni Kim sa naganap na Keep Shining Kapamilya contract signing.

Well, mukhang makasalanan nga si Kim sa bago niyang serye, at tapos na nga ang mga eksena niya na sabi nga niya, o deskripsiyon niya ay rainbow and butterflies, o makulay lang, masaya, mapayapa.

Samantala, nagbigay rin ng patikim si JM sa magiging karakter niya sa serye.

“Shady ang character ko, na, medyo dark… nae-enjoy ko in a way na parang mas nagiging creative ako, mas nagiging free ako kasi ‘yung reach ng character malawak. Pero nakakapagod siya, ‘yung extremes kasi ng character,” chika pa ni JM sa panayam sa ABS-CBN News.

Makakasama rin sa serye sina Ruby Ruiz, Jaime Fabregas, Raymond Bagatsing, Vance Larena, Heaven Peralejo, Adrian Lindayag, Race Matias, Anji Salvacion, at Kice sa ilalim ng direksyon nina FM Reyes at Jojo Saguin.

Ang taray ng ABS-CBN ‘di ba? Kung saan-saan na mapapanood ang kanilang shows tulad ng ‘Unbreak My Heart’ na nasa Viu at ‘Can’t Buy Me Love’ na eere sa Netflix.

Talagang kahit nasaan ka man, mapapanood mo ang iyong paboritong Kapamilya shows. Abangan ang mga lihim na bumabalot sa ‘Linlang’ na mapapanood sa Prime Video ngayong Oktubre 5.

(Dondon Sermino)