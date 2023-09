Killer cop ng bagets sa Rizal, ipinasisibak

INIREKOMENDA ng Philippine National Police – Internal Affairs Service (PNP-IAS) na sibakin na sa serbisyo ang pulis na sangkot sa pagpatay sa menor de edad sa Rodriguez, Rizal.

Ayon kay IAS Inspector General Alfegar Triambulo, naisumite na nila sa tanggapan ng Police Regional Office (pro) 4-A ang rekomendasyon na sibakin sa serbisyo si Police Corporal Arnulfo Sabillo, dating nakatalaga sa Community Police Assistance Center 5, matapos lumitaw sa kanilang im­bestigasyon na guilty ito sa kasong administratibo na 2 bilang ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.

Matatandaang kalalabas lang ng bahay ng biktimang si John Francis Ompad, 15-anyos, nang mabaril at mapatay ito ni Sabillo habang hinahabol nito at kanyang kasamang sibilyan ang kapatid nitong si John Ace Ompad, 19-anyos, habang sakay ng motorsiklo papauwi sa Barangay San Isidro ng bayang ito.

Samantala, maliban sa administratibong kaso, nahaharap din sa kasong homicide at frustrated homicide si Sabillo at ang kasama nitong sibilyan.

“IAS started its investigation on August 25, 2023, and forwarded its recommendation to the disciplinary authority last September 15, 2023, endorsing the dismissal of the police officer,” pahayag ni Triambulo.

“The IAS assures the public and its stakeholders, especially the grieving families and the aggrieved victims, that the Service shall maintain its impartiality in swiftly resolving its administrative cases,” dagdag pa ng opisyal. (Edwin Balasa)