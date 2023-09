KC in love sa New York

Dahil sa world premiere ng pelikula niyang ‘Asian Persuasion’ sa Soho International Film Festival ay nakabalik nga sa New York City si KC Concepcion.

At mukhang na-in love na naman sa NYC ang dalaga.

Sa latest post nga niya sa kanyang social media accounts, sinabi ni KC na, “Lights, camera, Manhattan! I always say… is there’s a chance for you to travel for work (or school), take it! There’s always room to grow, learn, or discover new inspirations out there that can shape & re-energize us.”

Ginamitan din ni KC ang kanyang post ng mga hashtag na #ActressLife #BuhayArtista #CityAdventures #NewYork #Inspiration.

Mukhang in love nga si KC sa city na ‘yon.

Marahil kung magkakaroon siya ng offer na magtrabaho roon, na magugustuhan naman niya, baka tanggapin nga ng anak nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Speaking of her parents, mukhang uuwi si KC ng Pilipinas bago ang October 27 SM MOA (Mall of Asia) Arena ‘Dear Heart: The Concert’ ng kanyang parents dahil excited nga raw ang dalaga sa ‘reunion’ nina Sharon, Gabby.

Feeling din namin kapag nandoroon nga si KC ay magkakaroon ng moment na makakasama siya ng parents niya on stage.

Hindi imposibleng mangyari ‘yon na for sure ay lalong ikakatuwa ng fans nina Sharon, Gabby.

Bongga!