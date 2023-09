Kahit nagka-vertigo Maricel Laxa mataas respeto sa mga gamer

Kaaliw ang kuwento ni Maricel Laxa, nanay ni Donny Pangilinan, na umamin ngang sumubok din siyang maglaro o mag-e-game, ha!

Tinanong nga kasi siya kung ano ang masasabi niya, o papayag ba siya na ang mga anak niya ay maging gamer rin, o maging manlalaro ng e-sports, na tulad ng maraming kabataan ngayon.

“Para sa akin, kung ano ang galing ng anak ko, palagi kong sinasabi na kailangan mahanap `yon. At kung para sa inyo talaga `yan, we will give our 100 percent na suporta.

“Gusto ko lang ikuwento, na noong first few days na we were about to start the film, they had me learned some games. Para maiintindihan ko rin kung ano ang pinagdadanan nila.

“Nagka-vertigo ako talaga ng seryoso. Tapos, ang bagal ko pala, mga reflexes ko. So ang ibig sabihin, nagkaroon ako ng respect para sa mga gamers, and those who are involved in the e-sports community.

“Dahil it means a lot of skills, a lot of courage, determination and discipline, to be able to excel in this field,” chika nga ni Maricel.

Well, abangan si Maricel sa pelikulang ‘GG’ o ‘Good Game’ na sila mismo ng mister na si Anthony Pangilinan at mga anak ang producer, ha!

At sabi ko nga, ang bongga ng mga eksena, lalo na ang bidang si Donny, na hindi nagpa-cute sa harap ng kamera.

(Dondon Sermino)