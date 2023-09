Kagawad timbog sa droga

Naaresto ng mga awtoridad ang isang ‘graduating’ na barangay kagawad nang makumpiskahan ito ng umano’y ilegal na droga sa buy-bust operation sa Pitogo, Quezon noong Huwebes.

Kinilala ng Pitogo police ang suspek na si Cezar Generale, 42-anyos, incumbent at 3rd termer na kagawad sa Barangay Cabulihan.

Ayon sa Pitogo police, kabilang ang suspek sa mga high value individual (HVI) sa drug watch list ng Philippine National Police (PNP).

Dinakip ito sa inilatag na buy-bust operation ng Pitogo police Municipal Drug Enforcement Unit (MDEU) sa kanyang barangay bandang alas-5:25 nang hapon.

Nasamsam dito ang tatlong sachet na may laman umanong shabu na nagkakahalaga ng P10,200.00.

Nakaditene na ito ngayon sa Pitogo police station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)