Donny mas lumakas sex appeal

Sa totoo lang, parang nadagdagan ang sex appeal ni Donny Pangilinan nang makita ko ang teaser ng bago niyang movie, kasama ang nanay niyang si Maricel Laxa, at pati na si Baron Geisler, at iba pa.

Eh kasi naman, sa scene drop ng kauna-unahang e-sports movie na ‘GG’ o ‘Good Game’ na ginanap sa Trinoma, ibang-ibang Donny nga ang nakita, na palaban, matikas, maangas, at may kulay pa ang buhok.

Sa poster pa lang, malayong-malayo nga ang hitsura ni Donny sa mga dati niyang ginagawa na mabait, maamo ang mukha, o tipong ang sarap alagaan.

Kaloka nga ang naganap na presscon nila dahil sumugod din talaga ang mga fan ni Donny, na napakalakas tumili, pumalakpak, ha!

“Grabe, ang guwapo, ang pogi!” chika ng mga fan.

At ano ang masasabi ni Donny?

“Ang ganda ng poster, ha! Ang galing! And it’s so nice to see everyone sa poster. Actually, seeing it now, parang gusto ko na agad panoorin ang pelikula ngayon pa lang!” sabi ni Donny.

Puring-puri rin si Donny ng mga kasamahan niya sa ‘Good Game’ na sabi nga ni Baron, “Hindi lang pang-love team si Donny, ha! He’s a good leader, as a producer, and as an actor.”

Well, iba talaga ang dating ni Donny, na pinalaki ng maayos ng mga magulang niya, dahil puro magaganda ang chika na maririnig mo tungkol sa kanya, ha!