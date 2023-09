Cheni Tagaod, FEU humirit ng do-or-die

HUMIHINGA pa ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws matapos silang akbayan ni Chenie Tagaod sa 23-25, 25-23, 25-17, 25-13 panalo kontra University of Perpetual Help System DALTA sa Game 2 ng kanilang best-of-three semifinals sa 2023 V-League Collegiate Challenge sa Paco Arena sa Maynila kahapon.

Tumikada si Tagaod ng 25 points para sa Lady Tamaraws na nakahirit ng do-or-die Game 3 bukas (Linggo) sa alas-4 ng hapon.

Natisod sa unang set, hindi nasira ang diskarte ng Lady Tams, nag-init ang opensa nina Tagaod at Keisha Bedonia para suwagin ang tatlong sunod na frame at manatiling may tsansa sa asam na korona.

Bumilib naman si FEU interim coach Manolo Refugia sa ipinakitang tikas ng kanyang mga bataan, nasa pokus ang kanyang mga player kahit naghahabol sila ng panalo.

(Elech Dawa)