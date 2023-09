Bus bumulusok, 2 tigok

Nasawi ang dalawang katao habang lima pa ang malubha nang bumulusok ang sinasakyan nilang bus sa isang 50 talampakang taas na bangin sa New York, USA noong Huwebes.

Ayon kay Gov. Kathy Hochul, sumabog ang unahang gulong ng bus dahilan para mawalan ito ng kontrol hanggang tuluyang mahulog sa isang bangin sa bayan ng Wawayanda may 45 milya ang layo mula sa northwest ng New York City.

Nagtamo ng grabeng pinsala sa ulo at katawan ang mga biktimang sina Beatrice Ferrari, 77-anyos, ng Farmingdale at Gina Pellettiere, 43-anyos, ng Massapequa habang lima pa sa 44 na pasahero ang nasa kritikal na kalagayan.

Karamihan sa mga pasahero ng bus ay mga estudyante na patungo sana sa kanilang band camp sa Pennsylvania.

“Imagine the fear, the screams and the aftermath when these high school students, many of them freshmen, were surrounded by this chaos,” ani Hochul.