Bella Belen pamumunuan NU pagharap kontra UE

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

11:00am — CSB vs CSJL

2:00pm — EAC vs vs FEU

5:00pm — UE vs NU

SISIMULAN nina Mhicaela ‘Bella’ Belen at defending champions National University (NU) ang paghahangad sa ikalawang korona sa inaabangang debut nito laban sa nagpalakas na University of the East (UR) sa ikalawang linggo ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2, Sabado, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Katatapos lamang ng Lady Bulldogs sa sari-saring pagsali sa international stint sa pagkatawan sa bansa kung saan inaasahan ito na gagamitin ng mga defending champions matapos unang walisin ang inaugural SSL season nakaraang taon, upang manatili na heavy title favorite muli sa titulo.

Sasagupain nina Belen at ng Lady Bulldogs sa ganap na alas-5 ng hapon ang Lady Warriors sa pangunguna ni super rookie Casiey Dongallo.

“I think the game will be very exciting for everyone as UE is making a new name in the UAAP. Mahusay ang kanilang ginagawa. Kami naman as a team, we want to show them what we’ve learned from the national team and what we can do as a team here,” sabi ng bagong Lady Bulldogs team captain na si Erin Pangilinan.

Ipinagmamalaki ng Lady Warriors ang youth firepower kasama si Dongallo, ang Shakey’s Girls Volleyball Invitational (GVIL) MVP noong summer, para kasahan ang matinding tambalan nina Belen at Alyssa Solomon sa NU.

Si Solomon ang inaugural SSL MVP habang si Belen ang kauna-unahang Rookie-MVP sa UAAP women’s volleyball noong Season 84.

