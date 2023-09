Bayani Fernando tsugi sa aksidente

Pumanaw na ang dating mambabatas at chairman ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na si Bayani Fernando sa edad na 77.

Kinumpirma ito ng kanyang butihing may-bahay na si Maria Lourdes “Marides” Carlos-Fernando.

Nabatid na naaksidente umano si Fernando habang may kinukumpuni sa bubungan ng kanilang tahanan sa Marikina City. Sinasabing nadulas umano si Fernando at nahulog mula sa bubong.

Ayon sa report, isinugod si Fernando sa Quirino Memorial Medical Center matapos ang insidente subalit binawian ng buhay bandang alas-12:36 ng tanghali nitong Biyernes, Setyembre 22, 2023.

Inihayag ng kanyang dating chief of staff na si Lito Nicolas na may kinukumpuni sa bubungan ng kanilang bahay si Fernando nang aksidente itong mahulog.

Isang mechanical engineer si Fernando na naging alkalde sa Marikina City. Naging chairman din siya ng MMDA hanggang sa tumakbo sa vice presidential elections noong 2010 subali hindi pinalad na manalo.

Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang pamunuan ng MMDA sa biglaan umanong pagpanaw ng dati nilang chairman na nagsilbi sa ahensiya mula Hunyo 5, 2022 hanggang Nobyembre 25, 2009.

“A man of few words, Fernando is known to be a workaholic and a disciplinarian among MMDA employees,” ayon sa opisyal na pahayag ng MMDA nitong Biyernes.

“Under his helm, he put the MMDA in the spotlight. He was the person behind rapid bus lanes and the “Metro Gwapo” campaign transforming the region into a livable metropolis,” sabi pa ahensiya bilang pagpupugay sa dati nilang chairman. (Natalia Antonio/Vick Aquino)