Shaila Omipon, Perpetual bubulagain uli Lady Tams

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

(Game 2/Best-of-3 semifinals)

10:00am — FEU vs Perpetual

12:00nn — UE vs CSB

(**Perpetual, Benilde angat 1-0)

PAKAY ng University of Perpetual Help System DALTA Lady Altas na tapusin ang serye kaya muli nilang sasandalan si Shaila Allaine Omipon pagharap nila sa Far Eastern University sa Game 2 ng kanilang best-of-three semifinals ng V-League Collegiate Challenge na lalaruin sa Paco Arena ngayong araw.

Magsisimula ang bakbakan ng Lady Altas at Lady Tams sa alas-10 ng umaga, kasunod ang paluan ng University of the East at College of Saint Benilde, na angat din sa sariling semis series, 1-0.

Nabulaga ang volleyball fans nang masilat ng No. 4 na Lady Altas ang top seed na Lady Tamaraws sa Game 1 nitong Miyerkoles ng hapon.

Tumikada si Omipon ng 20 points para tulungan ang Las Piñas-based squad na pagpagin ang FEU, 25-21, 28-26, 26-24 at lumapit sa inaasam na finals seat.

Makakatuwang ni Omipon si Mary Rhose Dapol na kumana ng all-around game na 13 puntos, siyam na excellent digs at walong excellent receptions.

Kailangan ng Lady Tamaraws na masilo ang panalo upang makahirit ng deciding game 3 kaya ibabangga naman nila ang kanilang pambato na sina Kezia Bedonia at Faida Bakanke.

(Elech Dawa)