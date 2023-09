Recto pakipot sa alok na DOF secretary

Kinumpirma ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto na may alok na maging kalihim siya ng Department of Finance (DOF) pero hindi pa siya sumasagot dito.

Ginawa ni Recto ang pahayag matapos lumabas ang ulat sa online news Bilyonaryo.com na ikinokonsidera si Finance Secretary Benjamin Diokno na maging presidente at chief executive officer ng Maharlika Investment Corporation.

“Balita pa lang ‘yon. Hindi pa nag-yes. Mamaya mag-uusap kay BBM,” pagsiwalat ng kongresista sa Abante.

Nang tanungin kung ano ang mga dapat gawin ng Malacañang para makumbinse siya sa naturang puwesto, sinabi ni Recto na “mahirap magsalita sa ngayon.”

Si Recto ay ilang beses na naging chairman ng Se­nate Committee on Ways and Means. Naging director general din ito ng National Economic and Development Authority noong Arroyo administration.

Sinasabing gusto raw bumalik ni Diokno sa Bangko Sentral ng Pilipinas pero dahil naibigay na ito kay Eli Remolona Jr. ay gusto na lang ng finance secretary sa MIC.