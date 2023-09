Puro mga big name: Mga guest sa Sharon-Gabby concert lihim na lihim

Sa back-to-back presscon ng ex-couple na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ay natanong ang una kung sino-sino ang mga magge-guest sa kanilang ’Dear Heart: The Concert’ on October 27 sa SM MOA (Mall of Asia) Arena?

Hindi naman ikinaila ng Megastar na may mga guest nga sila, pero hindi niya ibinuking kung sino-sino ang mga ‘yon.

Pero may isa kaming tinanong tungkol doon at nagulat kami dahil mga big name ang magge-guest sa nasabing concert, ha!

Ang bongga nga ng mga magge-guest sa ’Dear Heart: The Concert’.

Hindi nga lang namin nausisa ang taong tinanong namin kung kasama rin ba sa VIP night concert sa Okada Manila on October 30 at sa NuStar Resort and Casino sa Cebu on November 17 ang mga special guest sa SM MOA Arena concert.

Bilin nga pala ng taong tinanong namin, huwag na huwag namin isusulat kung sino-sino ang mga special guest sa ’Dear Heart: The Concert’.

“Hayaan mo na na magulat ‘yung mga manonood,” sabi nito.

Anyway, masayang-masaya ang lahat ng involved sa ’Dear Heart: The Concert’ dahil napakalakas ng benta ng tickets para sa reunion project na ito nina Sharon, Gabby.

Bongga!