Sa darating na ika-30 ng Oktubre, isasagawa ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa buong Pilipinas. Isang mahalagang okasyon ito na nagpapakita ng tatag at integridad ng demokrasya sa ating bansa.

“Public office is a public trust.” Ito ang aking palaging paalala sa mga Pilipinong nais maglingkod sa bayan. Kung kayo ay iluluklok sa posisyon, huwag sana nating sayangin ang tiwala sa inyo ng taumbayan.

Pagserbisyuhan po ninyong mabuti ang ating mga kababayan lalo na ang mga mahihirap. Ang mga opisyal na mahahalal sa barangay level ay direktang ugnayan ng publiko sa pamahalaan. Kaya’t mahalaga na unahin natin ang interes ng bayan at ng mga kababayang higit na nangangailangan.

Mahalaga at kritikal ang papel ng mga barangay officials sa paghahatid ng mga serbisyo mula sa pamahalaan sa mga komunidad. Sa kadahilanang ito kaya mahalaga ring itaguyod natin ang kanilang kapakanan at mga karapatan. Kaya naman nag-file ako ng Senate Bill No. 197, o ang Magna Carta for Barangay, na naglalayong bigyan ng kaparehas na benepisyo ang mga barangay officials na katulad ng regular na empleyado ng gobyerno. Kasama na rito ang sahod, mga benepisyo, at iba pang allowances. Makaaasa po kayo na gagawin ko ang aking makakaya upang ipaglaban ang kapakanan ng mga barangay sa Senado.

Habang patuloy ang trabaho natin sa loob ng Senado, hindi naman tayo tumitigil sa pagbaba sa mga komunidad upang personal silang makasalamuha at marinig ang kanilang mga hinaing. Ilang pagtitipon din ang ating dinaluhan nitong nakaraang linggo para maipakita ang ating suporta sa iba’t ibang sektor.

Noong September 18, dumalo tayo sa send-off ceremony na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City para sa mga atletang sasali sa 19th Asian Games at 4th Asian Para-Games sa Hangzhou City, China. Gaya ng ating pagsuporta sa ating mga atleta noong nakaraang SEA Games, Tokyo Olympics at FIBA World Cup, hinihikayat ko rin ang lahat na suportahan ang mga Pilipinong lalahok sa naturang mga kumpetisyon.

Noong September 17, naimbitahan tayo bilang guest speaker sa 2023 Philippine ROTC Games – Luzon Qualifying Leg sa Cavite State University-Indang Campus sa Indang, Cavite. Kasama sina Senator Francis Tolentino, Philippine Sports Commission Chair Richard Bachmann, Commission on Higher Education Chair Prospero de Vera III, at iba pang opisyal, hinikayat namin ang mga young cadets na ipamalas ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng ROTC at makilahok sa sports.

‘Ika nga, get into sports, stay away from drugs! And, of course, to keep them healthy and fit, importante rin po sa akin bilang Chair ng Senate Committee on Sports at Committee on Health, dapat magkarugtong ang dalawang ito. Dahil para sa akin kapag fit and healthy ka, ang katumbas nito ay isang malusog at mahabang buhay sa bawat mamamayang Pilipino. Lagi nating tandaan na ang katumbas ng kalusugan ay buhay ng bawat Pilipino.

Noong September 16, nagtungo naman tayo sa Manolo Fortich sa Bukidnon para sa groundbreaking ceremony ng isang Super Health Center doon. Bumisita rin tayo sa bayan ng Damulog, kung saan nag-inspeksyon tayo ng mga proyektong sinusuportahan natin doon bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Sa parehong araw, sa Acacia Hotel sa Davao City, dinaluhan din natin ang ika-25 anibersaryo ng Philippine National Police Public Safety Basic Recruit Course (PSBRC) Class 1998-Alpha.

Noong September 15, naimbitahan tayo sa pagpupulong ng mga State Universities and Colleges officials sa Davao City na pinangunahan ni CHED Chair de Vera III patungkol sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Bago ito, nauna na tayong dumalo sa kanilang salu-salo noong September 14 upang ipagdiwang ang pagkaka-appoint kay Atty. Angelo Jimenez, isang Mindanaoan, bilang ika-22 Pangulo ng University of the Philippines.

Nanawagan ako ng pagkakaisa at pakikipagtulungan ng mga SUCs kasama na ang UP, CHED at iba pang ahensya ng gobyerno, at mga kapwa ko mambabatas na patuloy nating isulong ang mga inisyatiba para sa kinabukasan ng mga kabataan dahil ang maayos na edukasyon ang tanging puhunan natin sa mundong ito. Ito rin ang rason kung bakit isinabatas noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10931, o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ako rin ay nag-co-author at co-sponsor ng Senate Bill No. 1360 na layuning mas palawakin pa ito lalo.

Pumunta rin tayo sa Bislig City, Surigao del Sur noong September 15 para naman sa ika-23 Charter Day celebration ng siyudad. Namahagi tayo ng grocery packages sa 32 na bagong kasal sa isang kasalang bayan doon. Sinundan ito ng pagdalo natin sa launching ng ika-159 Malasakit Center sa Bislig District Hospital, kung saan tumulong naman tayo sa 129 pasyente at 191 frontliners, kasama na ang security guards, utilities, at hospital staff.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga nawalan ng trabaho sa bansa, kabilang na ang 150 sa Plaridel, Bulacan na benepisyaryo rin ng TUPAD program ng DOLE; at 630 sa Iligan City, Lanao del Norte. Mayroon ring 75 TESDA graduates sa Victorias City, Negros Occidental na ating binigyan ng dagdag na suporta.

Nagbigay rin tayo ng personal na tulong sa 65 biktima ng sunog sa Bacolod City, Negros Occidental; 98 sa Cebu City; at 10 sa Mataas na Kahoy, Batangas.

Panghuli, noong Setyembre 15, ang ating opisina ay dumalo sa groundbreaking ng Super Health Centers sa New Washington at Malay, Aklan.

Ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa pagboto o pagpili ng mga lider. Ito ay isang sagrado at makabuluhang proseso na nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa demokrasya at sa ating bansa. Sa mga mahahalal sa darating na barangay at SK elections, huwag nating sayangin ang tiwalang ipagkakaloob sa atin ng taumbayan. Sa ating paglilingkod, tandaan natin na ang tunay na sukatan ng isang mahusay na lider ay ang kanyang kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng kanyang mga pinaglilingkuran.