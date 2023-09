PPA abangers sa long weekend ng Oktubre

Naghanda na ang Philippine Ports Authority (PPA) para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na peak season pati na rin sa long weekend sa Oktubre.

Sa Bagong Pilipinas public briefing­, sinabi ni PPA Spokesperson Eunice Samonte na ngayon pa lamang ay nagbukas na at nag-expand na sila mga bagong pantalan upang maiwasan ang siksikan at hindi maiwasan ang mga pasahero.

Sinabi ni Samonte na kabilang sa mga pantalan na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ay ang Port of Batangas, Port of Calapan, Port of Iloilo at Port of Panay.

“As early as now, naghahanda na ang Philippine Ports Authority para sa inaasahang pagdagsa ng mga kababayan natin lalo na pagsapit ng peak season lalo na’t mayroon tayong inaasahan na long weekend at holiday ngayong Oktubre,” ani Samonte.

Ang nagiging problema lamang aniya kapag peak season ay may mga nai-stranded na mga psahero kaya umaasa sila na magkaroon ng mga dagdag na barko para tuloy-tuloy ng biyahe at hindi mahirapan ang mga pasahero.

(Aileen Taliping)