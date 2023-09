Pia sinusundan yapak ni Heart sa Europe fashion world

Walang kaduda-duda na yapak ni Heart Evangelista ang sinusundan ngayon ni Pia Wurtzbach dahil sa nagsimula na siyang maimbitahan sa mga fashion week event sa Europe.

Sa kanyang Instagram, masayang ibinahagi ni Pia ang kauna-unahang pag-attend niya sa fashion show sa Milan, Italy sa imbitasyon ng Onitsuka Tiger, isang clothing at shoe brand para sa kanilang Spring Summer Collection 2024.

Sey ni Pia sa post, “Ciao Milano! Walking into my first show @onitsukatigerofficial #OnitsukaTigerSS24 #OnitsukaTiger #MFWSS24.”

Sa ilang larawan ay makikita si Pia suot ang knitted long sleeve dress na litaw ang kanyang balikat. Nakasuot din ito ng knee-high black boots and dark shades.

Kung dati nagpo-post lang ng larawan niya si Pia para ipakita ang suot niyang mga brands, ngayon naglalakad na siya para kunan ng mga paparazzi sa ibang bansa.

Natatanging si Heart lang ang may influence sa European fashion world dahil kaliwa’t kanan ang imbitasyon sa kanya ng mga kilalang luxury brand.

Ngayong naranasan na ni Pia ang maimbitahan sa mga fashion week show sa Europe, siguradong magiging karera na niya ang pagiging fashion influencer gaya ni Heart.

Kung sabagay, bukod sa titulo niyang Miss Universe 2015, at pagiging high profile Asian personality, may 14.2 million followers siya sa IG at milyon din sa iba pa niyang socmed account, na magagamit ng mga brands para mai-promote ang kanilang produkto. (Rey Pumaloy)