P387K premyo monthly! Pinay 25 taong paldo sa UAE raffle draw

atanggap ng Dh25,000 o P387,000 kada buwan sa loob ng 25 taon ang isang Pilipina na nanalo sa Fast5 Emi­rates draw.

Sinabi ni Freilyn Angob, 32-an­yos, at may 10 taon ng nagtatrabaho sa United Arab Emirates, hindi niya akalain na ganon kalaki ang kanyang napanaluhan.

“I will never forget that moment,” ayon kay Angob. “I thought to myself again, maybe I won a small cash prize. But when I received the congratulatory email mentioning that I won the grand prize, my fiancé and I jumped with joy.”

Nabatid na nasungkit ni Angob ang 2nd prize sa draw.

Nabatid na ang Fast5 ay isang weekly game na nag aalok sa mga tumataya ng hanggang Dh25,000 na grand prize kada buwan sa loob ng 25 taon.

Gayundin may guaranteed winners na Dh75,000 (P1.1 milyon), Dh50,000 (P770,000) at Dh25,000.

(Juliet de Loza-Cudia)