P12B nilabas sa pabahay ng mga binagyo, informal settler

Inaprubahan ng Departrment of Budget and Ma­nagement (DBM) ang pagpapalabas ng P12.259 billion para pondohan ang pabahay para sa mga naging biktima ng kalamidad at resettlement ng informal settlers sa Western Visayas.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ang nabanggit na pondo ay para sa housing assistance ng mga biktima ng kalamidad at konstruksiyon ng apat na five-story, low rise residential building sa Region 6 para sa mga informal settlers.

Sinabi ni Pangandaman na ang pabahay ang isa sa mga prayoridad ni Pangulong Ferdinand “bongbong” Marcos Jr. para mabigyan ng disenteng tirahan ang mga Pilipino lalo na yaong mga nakaranas ng kalamidad.

“Housing remains a priority for President Ferdinand Marcos Jr. as he strongly believes in the necessity of providing decent homes for Filipinos, particularly those adversely affectred by families,” ani Pangandaman,

Ang National Housing Authority ang inatasang magpatupad ng pabahay para sa mga low-income families.

(Aileen Taliping)