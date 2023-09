Mga Pinoy bagsak tiwala sa 3 senador

Nakatikim ng malaking pagbagsak ang performance rating ang tatlong miyembro ng Senado sa Third Quarter survey ng Publicus Asia, Inc.

Sa non-commissioned survey na isinagawa noong Setyembre 7-12 na may 1,500 res­pondents, pitong puntos ang binaba ni Senador Mark Villar matapos makapagtala ng 41% performance rating mula sa 48% noong second quarter.

Nagtabla naman sa pangalawang puwesto sina Senador Sherwin Gatchalian at Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na parehong limang puntos ang ibinaba ng kanilang performance rating.

Mula sa dating 52% noong second quarter, sina Gatchalian at Villanueva ay nakakuha ng parehong 47% nitong third quarter o limang puntos na pagbaba sa performance rating.

Binanggit ng Publicus na ang pinakamala­king binagsak kay Villar ay mula sa Northern at Central Luzon, pati na ang Southern Luzon at Visayas.

Apat na puntos naman ang ibinaba ng performance rating ni Senador Robin Padilla sa nakuhang 43% mula sa dating 47% noong se­cond quarter.

Si Senador Raffy Tulfo naman ang nakapagtala ng pinakamataas performance ratin­g sa nalikom na 70% subalit tatlong puntos na pagbaba ito mula sa dating 73% noong second quarter.

Samantala, si Senate President Juan Miguel Zubiri ay bahagya lamang ang ibinaba sa performance rating kung saan nakakuha ito ng 47% mula sa dating 49% noong second quarter.

Apat na puntos ang ibinaba ang performance rating ni Senador Loren Legarda [45% mula sa dating 49%) habang si Senador Francis Escudero naman ay tatlong puntos ang nabawas sa nakuhang 52% mula sa dating 55% noong second quarter.

Si Senador Alan Peter Cayetano ay tatlong puntos lang ibinaba sa nakuhang 38% mula sa dating 41% noong second quarter habang isang puntos naman ang ibinagsak ng performance rating ni Senador JV Ejercito na may 36% mula sa dating 37% noong second quarter.

Si Assistant Mino­rity Leader Risa Hontiveros naman dalawang puntos din ang ibinaba kung saan nakakuha ito ng 45% nitong third quarter mula sa dating 47% noong 3rd quarter.

(Dindo Matining)