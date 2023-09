Mga faney hindi binasag ‘trip’: Regine cute pangangalandakan sa Hermes bag

Makapag-andar lang para makahakot pa ng mga audience sa kanyang concert, ‘iniyabang’ muli ni Regine Velasquez-Alcasid ang kanyang mamahaling Hermes purple crocodile Birkin bag.

Itinabi pa ni Regine sa kanyang mukha ang bitbit niyang purple bag sa kanyang Instagram post para makapagbitaw ng punchline.

Sey niya, “RegineCrocs? O Regine with a croc or Regine may pa croc? #RegineRocks November 25 at the MOA Arena.”

Nagkakahalaga lang naman sa higit 3.131 million pesos o 55,000 US dollars ang bag na ito ni Regine.

Alam naman ng lahat na isa si Regine sa mga iilan lang na Pinoy artist na may mga Hermes bag collections na aabot sa multi-million pesos ang halaga sa kabuuan.

Na-bash na si Regine sa unang pagkakataong ibinalandra niya ang kanyang luxury bags collection, na ayon sa mga kumontra ay hindi makatarungan dahil sa dami ng mga kapuspalad at nagugutom na kapwa nito Pinoy.

Pero sa bagong post na ito ni Regine, walang bumasag sa kanyang trip o pumuna sa kanyang ‘pagyayabang’.

Pawang fans ang mga nag-comment na kumukunsinti sa trip ng kanilang idol at pinupuri pa ang sabi nila’y ‘cute’ na hitsura ng singer-host.