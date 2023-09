May tsansa si Pretty Boy! Jerwin Ancajas nasilip na mahina sa KO ang kalaban

MALAPIT nang maabot ni dating International Boxing Federation (IBF) super flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang target na lakas pagharap kontra World Boxing Association (WBA) bantamweight title holder Takuma Inoue sa Nobyembre 15 sa Tokyo, Japan.

Nasa kalagitnaan ng pagsasanay ang 31-anyos na tubong Panabo, Davao City para sa ikalawang pagkakataon sa title shot matapos dominahin ang junior bantamweight nang mahigit sa limang taon, subalit nabalahaw ang pananatili sa korona nang dominahin ng dalawang beses ni reigning IBF titlist Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina.

Naging impresibo ang pagbabalik sa laban nito nang mag-debut sa 118-pound division nang payukuin si Colombian boxer Wilner Soto sa pamamagitan ng fifth round technical knockout nitong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesotta.

“Malapit nang mag-peak si Jerwin. Tuloy-tuloy lang iyung training namin dito. Nakaka-two months na kami sa preparation,” pahayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Binabantayan ng kampo ni Ancajas ang kapasidad ng nakababatang Inoue, kapatid ng kasalukuyang kampeon ng WBC at WBO super bantamweight na si Naoya “Monster” Inoue.

“Napansin namin na less iyung power niya, hindi katulad ng kapatid niya na matindi iyung knockout percentage,” paglalahad ni Jimenez, patungkol sa kartada ng 27-anyos na Japanese champion na may 18 panalo at natatanging isang talo, subalit mayroon lamang na apat na panalo mula sa knockout.

Susubukan rin ni Ancajas na maipaghiganti ang mga Pilipinong boksingero na tinalo ni Inoue sa mga nagdaang laban nito na kinabibilangan nina Mark Anthony Geraldo, Rene Dacquel, Froilsn Saludar, Mark John Yap at pagpapatumba kay Jake Bornea noong isang taon.

Nitong taon lamang ay hinubad ni Naoya ang lahat ng kanyang titulo sa 118lbs upang umakyat sa mas mabigat na weight division matapos ang huling laban kay English Paul Butler na tinapos sa 11th round TKO upang makumpleto ang lahat ng korona sa WBA (super), WBC, IBF, The Ring at ang WBO.

