Kevin Gausman hanep mga bato kontra Yankees

NAIPANALO ni Kevin Gausman ang pitching duel laban kay Michael King.

Pumukol ng six shutout innings si Gausman para ihatid ang Toronto Blue Jays sa 6-1 win laban sa New York Yankees nitong Miyerkoles.

Nagpalitan ng strikeouts sina Gausman at King, pero naging mas solido ang outing ng Blue Jays right-hander.

Limang beses umiskor sa final two innings ang Toronto kaya napanatili ang one-game lead kontra Texas at Seattle sa pangalawa sa tatlong American League wild card berths.

Nag-deliver ng tatlong RBIs si Spencer Horwitz, dalawang runs ang sinindihan ni Bo Bichete at naregaluhan ng five walks ang Toronto sa eighth – kasama ang four straight, dalawa rito habang puno ang bases.

Sa pampitong start ngayong season, nagkamada ng 13 strikeouts si King. Ang nag-iisang run na pinalusot niya ay ang infield hit ni Bichete sa third.

Sa second inning lang, ejected pa si Yankees manager Aaron Boone dahil sa pagrereklamo sa balls at strikes.

(Vladi Eduarte)