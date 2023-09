Karera Tips Ni JP Gonzales

Setyembre 22, 2023 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Time Traveler, 5 Come Back Stronger, 1 Malabon King

R02 – 5 Adorable Felicia/Fredie Wong, 9 Eunice And Aiah, 2 Wesfacckol, 7 Kusing

R03 – 1 Bisyo Mag Serbisyo, 6 Keep The Trick, 2 Mount Piyapayumgan, 5 Dugong Bughaw

R04 – 6 Arimunding Munding, 3 Hook The Hustler, 1 Tokyo Tokyo Rumba, 11 Twinkle Toes

R05 – 12 Mr. Manilenial, 7 Smiling Lady, 4 Primero Soldado, 6 Good Reason

R06 – 8 Bahandi, 4 Distant Thunder, 7 Highly Honored/Autumn Shower, 9 Gold Rush

R07 – 8 Jambo, 4 Happy Maggie, 10 Magnolia Ashley, 6 Mount Ragang

R08 – 6 Sun Dance, 5 Bang, 7 Hombre/Best Offer, 10 You Never Know

Solo Pick: Time Traveler, Sun Dance

Longshot: Arimunding Munding