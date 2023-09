Ka-level sina Eun Bin Park, Yunxi Luo: Kathryn waging Outstanding Asian Star sa South Korea

Todo rampa si Kathryn Bernardo sa South Korea, habang sinusulat ito. Makikita nga ang mga ganap niya kasama siyempre ang kanyang ina, at ang buong team niya.

Rampa na may kasamang excitement siyempre, dahil ‘yun na nga, tatangap siya ng Outstanding Asian Star sa 2023 Seoul Drama International Awards.

Ang 18th edition ng Seoul Drama International Awards ay gaganapin/ginanap ngayong September 21.

“This is a product of hard work. To be recognized internationally, that’s really something else.

“And to represent ABS-CBN is something that I’m really proud of! So, pagpunta ko doon to receive that award I’m representing my ‘2 Good 2 Be True’ family, my ABS-CBN family, and lahat ng naghirap, to produce world class project!

“Ang pagpunta ko sa Korea, dahil `yon sa kanila, sa mga supporter,” sabi pa ni Kathryn.

Makikita nga sa Instagram ni Kathryn ang mga eksena niya, habang naghahanda sa pagtanggap ng award.

“Hello from Team PH!” sey pa niya.

Anyway, makakasama ni Kathryn na tatangap ng kaparehong award sina Eun Bin Park ng ‘Extraordinary Attorney Woo’ mula South Korea, Yunxi Luo ng ‘Till The End of the Moon’ from China, Yusei Yagi ng ‘My Beautiful Man’ ng Japan, Gun Atthapan Phunsawat ng ‘Midnight Museum’ ng Thailand. (Dondon Sermino)