Hanash ng mga basher: Vice dapat na raw palitan si Paolo sa ‘Drag Race Philippines’

Parang hindi na bet ng ibang viewers ng ‘Drag Race Philippines’ si Paolo Ballesteros as host for next season.

Hanash nila, nawawala na raw ang sustansiya nito bilang host lalo na sa pagbibigay ng constructive criticisms and feedback sa drag queens. Napansin ng mga faney na parang walang naitutulong ang mga comment ni Paulo sa contestants.

Sigaw nga ng avid viewers ng show, palitan na raw ni Vice Ganda si Paolo.

“Imagine Meme Vice Ganda taking over as host for the next season. The looks, the outfits would clock out other ‘Drag Race’ franchise hosts. She would definitely MOTHER,” say ng basher ni Paolo.

Sa recent episode ng reality show, marami ang nagsasabi na nilamon ng guest judge na si Pangina Heals si Paolo sa sarili nitong show.

Mas bongga raw kasi ang mga talak at advice nito sa mga contestant.

“Pangina is giving the critiques that the queens need to hear,” talak ng avid fan ng series.

Si Pangina Heals ay isang drag queen ng Thailand na sumali rin sa ‘RuPaul’s Drag Race: UK vs the World’ last year at kinilalang one of the most popular drag performers in Asia.

Bukod sa kulang sa energy na hosting at corny jokes, hindi na rin daw bet ng viewers ang pananamit ng host. Kapansin-pansin na hindi ito kasing bongga tulad ng first season.

Sey ng kritiko, as host ay dapat palaging si Paolo ang laging pinaka-outrageous and fabulous look every episode, at hindi raw dapat pakakabog sa drag queens.

Pero marami rin ang nagtatanggol sạ performance ng Dabarkads host sa ‘Drag Race Philippines’, ha!

“I’ve seen few of the first seasons of ‘RuPauls Drag Race’, I’m in season 6 now and I observed na hindi matalak si Ru during critique, I think they allow the other judges, guest judge to talk and say more. Even sa season 1 ng #DragRacePH sweet lang si Mama Pao during critique,” at “Hindi talaga nananapaw ng guest judge si Mama Pao ever since,” ang ilan sa mga sinasabi ng mga nagtatanggol kay Paolo.

Oh well, kanya-kanya talagang observation ang viewers. Iba-iba rin kasi ang taste ng tao.

‘Yun lang!