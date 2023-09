Garahe ng 11 buwan! Margielyn Didal babakuran korona sa Asian Games

MATAGAL na nabakasyon si skateboarder Margielyn Didal dahil sa kanyang ankle injury na natamo may isang taon nang mahigit ang nakaraan.

Nakapokus ngayon si Didal sa kanyang mabilisang recovery para mapanatili nito ang kanyang titulo pagsalang sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China, bahagi siya ng 396 Filipino athletes mula sa 40 sports na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC).

“I was forced to stop 11 months ago because of my injury. As of now, I’m focused on my recovery to regain my confidence and get comfy with my board,’’ saad ni Didal na dumating nitong Miyerkoles sa China sa Athletes Village.

Nakasikwat ng gintong medalya si Didal sa women street event noong 2018 edition na ginanap sa Indonesia.

“We trained in Thailand before coming here. My goal is to make it to the finals. From there, I’ll try to get to the podium,’’ ani Didal.

