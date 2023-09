Filipino-Japanese Kiyomi Watanabe sabik bumalibag sa Asian Games judo

MALAKI ang inaasahan ng Philippine Judo national team sa pagbabalik sa balibagan ni Olympian at 2018 Asian Games silver medalist Kiyomi Watanabe kasunod ng dalawang beses na pagkawala sa mga nakalipas na Southeast Asian Games na tatangkaing pantayan o lampasan ang nakamit na medalya sa darating na 19th edisyon sa Hangzhou, China.

Muling susubukang makabawi ng Filipino-Japanese judoka sa paboritong weight category na women’s under-63kgs half-middleweight matapos mabitin sa Jakarta-Palembang meet nang mabigo kay Nami Nabekura ng Japan.

Hindi rin nakasabak sa 2021 Vietnam Games at 2023 Phnom Penh meet sa Cambodia ang 27-anyos na tubong Cebu City matapos magpahinga sa tinamong injuries.

Makakasama ng four-time SEA Games champion sina back-to-back biennial meet gold medalist Rena Furukawa sa women’s under-57kgs, Leah Jhane Lopez sa women’s under-48kgs, Ryoko Salinas sa women’s under-70kgs at Thailand Open Tournament winner Dylwynn Keith Gimena sa women’s under-78kgs division

Babanat naman sa men’s side sina SEA Games medalists Shugen at Keisei Nakano sa men’s under-66kgs at under-73kgs, ayon sa pagkakasunod, gayundin sina SEAG medal winners John Viron Ferrer sa men’s under-81kgs at Carl Dave Aseneta sa men’s under-100kgs division.

“Alam naman natin na mataas ang level ng Asian Games pagdating sa judo, nandiyan iyung mga medalist ng Olympics, pero hindi natin masasabi kung ano ang kalalabasan ng mga laro, dahil patuloy na lalaban ang mga Filipino judokas natin,” pahayag ni head coach Franco Teves sa mensahe nito sa Abante Sports.

“As for Kiyomi, sana ma-defend or ma-surpass niya iyung silver medal niya last 2018 Asian Games.”

Sa nagdaang Phnom Penh meet ay nag-uwi ng Pilipinas ng tig-isang ginto at pilak at limang tansong medalya.

(Gerard Arce)