Fencing squad palaban pa rin

NANANATILING optimistiko ang national fencing team sa kanilang mga tsansa sa 19th Asian Games sa kabila ng kawalan ng kanilang marquee players.

Sinabi ni national fencing team head coach Ramil Ederiano na pinananatili nila ang kanilang pag-asa sa kabila ng kawalan ng Southeast Asian Games standouts na sina Samantha Catantan at Maxine Esteban.

Si Catantan, na lumalaban para sa Penn State University, ay nagtamo ng injury sa tuhod na nagtulak sa kanya na umatras sa gold medal match ng women’s foil event sa 32nd SEA Games sa Cambodia.

Si Esteban, sa kanyang bahagi, ay umalis sa pambansang koponan upang sumali sa Ivory Coast bilang isang naturalized na manlalaro.

Dahil wala sina Catantan at Esteban, aasahan nito ang SEA Games silver medalist na si Noelito Jose sa pagsabak sa men’s epee event kasama sina Ivy Dinoy (women’s epee), Samuel Tranquilan (men’s foil), Jylyn Nicanor (women’s sabre), Miggy Bautista (men’s foil) at Juliana Gomez (women’s epee), ang anak ng Asian Games chief of mission na si Richard Gomez.

Ang kanilang pagsasanay at partisipasyon ay suportado ng Philippine Sports Commission.

“Maraming indibidwal na medalist ang sasali tulad ni Noelito,” sabi ni Edriano, na ang mga ward ay magsisimulang makipagkumpitensiya para sa 12 gintong medalya na nakataya sa Linggo sa Hangzhou Dianzi University Gymnasium.

“Natatalo na nila ang mga Asian champions. Malaki ang tsansa nilang makapasok sa medal round ng mga indibidwal na kaganapan.”

Sinabi ni Edriano na ang mga bansa tulad ng Japan, Hong Kong at host China ay inaasahang mangibabaw sa torneo.

“Maraming malakas na bansa dito,” sabi ni Edriano, at idinagdag na ang South Korea ay nangibabaw sa fencing sa 18th Asian Games sa Jakarta na may anim na ginto, tatlong pilak at anim na tansong medalya.

“Ang South Korea ay kasalukuyang isang powerhouse pati na rin ang Hong Kong. Ang Korea ay may dating Olympic medalists at ang Japan ay kasalukuyang may mga world champion na kasama nila.”

(Lito Oredo)